РФ и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. В том числе продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту: Шейрек — Деллик — Касра — Арада-Кебира — Шейрек в провинции Хасеке», — рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Военная полиция РФ продолжила патрулирование по нескольким маршрутам, таким как Аджами – Эль-Хутта – Мешерфа – Тлейла – Абу-Эль-Кафт – Эль-Бира – Харуфия-Кебир – Хамир-Лабда – Кабер-Кебир – южная окраина Мембидж – Неведжи-Кебира – Мешерфа-Сегира – Расм-Эль-Мешерфа – Керсан – Харфан – Керсан – Расм-Эль-Мешерфа – Мешерфа-Сегира – Неведжи-Кебира – Умм-Эс-Сафа – Зуб-Альбин – Аджами; Аджами – Маисра – Халед-Эль-Хиджан – Делиафар – Хирбет-Нафах – Швайхет-Азнави – южная окраина Мембидж – Хабджадин – Канат-Эль-Гара – Окюзкую – Тук-Эль-Халиль – Макта-Эль-Хаджар-Эс-Сегира – Абу-Мендиль – Абу-Эль-Кахф – Тлейла – Мешерфа – Эль-Хутта – Аджами; Кораби – Кобани – Руби – Дар-Хараб – Серин-Эш-Шималия – Буджак – Эль-Мених – Бир-Бакар – Накут – Селенджа – Сайкуль – Кадрия – Серин-Эс-Шемалия – Дар-Хараб – Руби – Кобани – Кораби в провинции Алеппо и Камишлия — Мамбрук — Камишлия в провинции Хасеке.

По словам контр-адмирала, зафиксирован 1 обстрел населенного пункта Мизназ в провинции Алеппо, 1 обстрел населенного пункта Танджара в провинции Идлиб, 1 обстрел населенного пункта Мазраат-Омро в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации Джебхат-ан-Нусра»*.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 420 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4 021,4 тонны. Медицинскими специалистами Министерства обороны Российской Федерации помощь оказана 132 874 жителям Сирии.

«Джебхат-ан-Нусра»* - запрещенная в РФ террористическая организация