Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

РФ и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке

Кирилл Васин
22:26 11.05.2020
Военнослужащие проследовали по маршруту Шейрек — Деллик — Касра — Арада-Кебира — Шейрек.
РФ и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке
© Фото: Минобороны России

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. В том числе продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту: Шейрек — Деллик — Касра — Арада-Кебира — Шейрек в провинции Хасеке», — рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Военная полиция РФ продолжила патрулирование по нескольким маршрутам, таким как Аджами – Эль-Хутта – Мешерфа – Тлейла – Абу-Эль-Кафт – Эль-Бира – Харуфия-Кебир – Хамир-Лабда – Кабер-Кебир – южная окраина Мембидж – Неведжи-Кебира – Мешерфа-Сегира – Расм-Эль-Мешерфа – Керсан – Харфан – Керсан – Расм-Эль-Мешерфа – Мешерфа-Сегира – Неведжи-Кебира – Умм-Эс-Сафа – Зуб-Альбин – Аджами; Аджами – Маисра – Халед-Эль-Хиджан – Делиафар – Хирбет-Нафах – Швайхет-Азнави – южная окраина Мембидж – Хабджадин – Канат-Эль-Гара – Окюзкую – Тук-Эль-Халиль – Макта-Эль-Хаджар-Эс-Сегира – Абу-Мендиль – Абу-Эль-Кахф – Тлейла – Мешерфа – Эль-Хутта – Аджами; Кораби – Кобани – Руби – Дар-Хараб – Серин-Эш-Шималия – Буджак – Эль-Мених – Бир-Бакар – Накут – Селенджа – Сайкуль – Кадрия – Серин-Эс-Шемалия – Дар-Хараб – Руби – Кобани – Кораби в провинции Алеппо и Камишлия — Мамбрук — Камишлия в провинции Хасеке.

По словам контр-адмирала, зафиксирован 1 обстрел населенного пункта Мизназ в провинции Алеппо, 1 обстрел населенного пункта Танджара в провинции Идлиб, 1 обстрел населенного пункта Мазраат-Омро в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации Джебхат-ан-Нусра»*.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 420 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4 021,4 тонны. Медицинскими специалистами Министерства обороны Российской Федерации помощь оказана 132 874 жителям Сирии.

«Джебхат-ан-Нусра»* - запрещенная в РФ террористическая организация

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.05.2020, 16:08
Началось обращение Путина к нации в связи с коронавирусом
Дата11.05.2020, 05:01
Ил-76 возвращает российских специалистов из Италии: кадры вылета
Дата11.05.2020, 04:25
РФС подготовил протокол для возобновления футбольного сезона
Дата11.05.2020, 17:30
Полное уничтожение: кадры замедленной съемки запуска ракет «Корнета»
Дата11.05.2020, 18:28
Встречали цветами и ветками сирени: как советская армия освобождала Прагу
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Ситуация в Сирии
22:26 В стране и мире
РФ и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке
05:36 В стране и мире
Российские военные начали передачу гуманитарной помощи в Заевфратье
22:01 Армия
С начала процесса урегулирования ситуации в Сирии было проведено 2420 гуманитарных акций
14:57 Армия
Видео
Российское судно доставило в сирийский порт Тартус гуманитарную помощь
14:00 Армия
Россия и Турция провели девятый совместный патруль в Идлибе
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
22:35 В стране и мире
статья
Волгоград, Крым, Кубань, Башкирия: как регионы России будут выходить из режима самоизоляции
22:31 В стране и мире
статья
Действия на опережение: как России удалось избежать взрывного неконтролируемого роста уровня заболеваемости COVID-19
22:26 В стране и мире
РФ и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке
22:22 В стране и мире
В Москве умерли 55 пациентов с коронавирусом
21:56 В стране и мире
Собянин назвал пять условий для снятия ограничений в Москве
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Внутри «Тигра»: опубликованы кадры работы системы «Корнет», установленной в армейском внедорожнике
Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к «катастрофе»
Видео
Врач рассказал, при каких симптомах коронавируса необходимо лечение в стационаре
Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии
Видео
Воздушная часть Парада Победы в Москве
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.