В Москве умерли 55 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19. Об этом сообщили в Оперштабе.
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По последним данным оперативного штаба, в столице стало на 55 жертв инфекции коронавируса больше. В Москве скончались 55 пациентов, которые не смогли поправиться после инфицирования. Как сообщили специалисты, у всех умерших был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат теста на COVID-19.
Медики снова напомнили: если у вас проявляются любые симптомы ОРВИ, нужно оставаться дома и не заниматься самолечением.
Не стоит рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих вас людей. Следует вызвать врача на дом и получить консультацию профессионального медицинского работника.