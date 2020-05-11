В Москве умерли 55 пациентов с коронавирусом

По последним данным оперативного штаба, в столице стало на 55 жертв инфекции коронавируса больше. В Москве скончались 55 пациентов, которые не смогли поправиться после инфицирования. Как сообщили специалисты, у всех умерших был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат теста на COVID-19.

Медики снова напомнили: если у вас проявляются любые симптомы ОРВИ, нужно оставаться дома и не заниматься самолечением.

Не стоит рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих вас людей. Следует вызвать врача на дом и получить консультацию профессионального медицинского работника.