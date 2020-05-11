Волгоград, Крым, Кубань, Башкирия: как регионы России будут выходить из режима самоизоляции

Эпидемия коронавируса проявляется по-разному в каждом регионе нашей страны. Где-то инфицированных COVID-19 - единицы, где-то - десятки человек, а в столице количество носителей новой инфекции исчисляется тысячами. Поэтому меры по выходу из режима самоизоляции, который оканчивается 11 мая, должны соответствовать ситуации в каждом отдельном регионе, а не копироваться «под кальку». Об этом сегодня сказал глава России Владимир Путин, выступая на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Как сообщил журналистам премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк, на полуострове целый ряд предприятий возобновит свою работу уже с 18 мая. Вновь разрешат производство табачных изделий, текстильной промышленности, одежды, изделий из кожи. Заработают предприятия по изготовлению мебели и бумаги.

Повышенная готовность к ЧС в Крыму при этом сохраняется, однако к своим обязанностям вернутся работники практически всех сфер облуживания. Частично восстановится сфера торговли: снова начнут продавать легковые автомобили и мотоциклы, а также одежду и обувь оптом и в розницу.

© Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

По словам Гоцанюка, в регионе будет запущена система бухгалтерского учета, архитектуры, аренды и лизинга, трудоустройства персонала, дизайна и фотографии, аренды и лизинга и других сфер. Возобновится работа общественных организаций. Кроме того, с 18 мая в регионе вновь возобновится производство химических веществ, лекарств, компьютеров, резиновых, пластмассовых и других изделий.

Как рассказала накануне Дня Победы министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская, на полуострове откроются Симферопольская клиническая и Красногвардейская больницы. Благодаря созданию новых медицинских учреждений 400 инфицированных COVID-19 пациентов снимут с обсервации. А это значит, что с 18 мая 400 выздоровевших жителей полуострова уже смогут выйти на работу.

Власти Мурманской области приняли решение об отмене режима самоизоляции для всех жителей региона, кроме тех, кому больше 65 лет. То есть лиц, входящих в группу риска или имеющих хронические заболевания.

«Им нужно и дальше оставаться дома, чтобы не подвергать себя опасности. Чтобы выход из самоизоляции не стал новым всплеском коронавируса, обязательно нужно носить маску на улице, в транспорте или такси, на работе и в общественных местах: в магазине или аптеке», - написал губернатор региона Андрей Чибис в своем сообщении во «ВКонтакте».

Как пояснил глава Мурманской области, на первом этапе снятия ограничений вновь откроют спортплощадки, стадионы, а также игровые и спортивные комплексы на открытом воздухе. В то же время все еще остается в силе запрет на работу ТЦ, баров и кафе, за исключением продуктовых магазинов, аптек, гипермаркетов с товарами первой необходимости, пунктов выдачи заказов, торговых объектов площадью не более 50 квадратных метров с отдельным входом с улицы при соблюдении санэпидемиологических правил.

Чибис пояснил, что в вверенном ему регионе будут продолжать наращивать количество тестирований жителей на наличие COVID-19. В настоящее время тестов в Мурманской области сделано уже более 55 тысяч. Теперь к обязательной проверке на наличие возможной инфекции добавят кассиров в магазинах, водителей и кондукторов на транспорте, сотрудников обсерваторов и волонтеров, а также всех лиц, прибывающих в Мурманскую область.

В Калининградской области с 12 мая могут открыться торговые центры и парикмахерские. Однако, согласно решению оперативного штаба региона, предприниматели могут отказать в оказании услуг лицам, не соблюдающим правила безопасности. То есть тем, на которых не будет надето медицинских масок. В области вводится обязательный масочный режим, поэтому средства защиты нужно носить, находясь в транспорте, на остановках и других общественных местах. Торговые центры будут работать с 10 до 18 часов. При этом по-прежнему запрещена работа бань и душевых, деятельность саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения, массажных салонов.

Глава Башкирии также с 12 мая усиливает масочный режим в регионе, однако разрешает жителям свободно передвигаться по улицам, играть на детских площадках, гулять в парках, но при наличии на лицах медицинских масок. Кроме того, население Башкортостана обязано носить перчатки в магазинах и общественном транспорте.

© Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

При этом в Башкирии сохраняется одна из строгих мер: в республике продолжит действовать комендантский час. Так, жители региона, которым больше 65 лет, не смогут выходить на улицу с 18 часов вечера до 6 часов утра, а школьники - с 20 часов вечера до 14 часов утра. При соблюдении определенных условий с республике также намерены открыть непродовольственные магазины, а вот с кинотеатрами, бассейнами, фитнес-клубами и музеями этого пока не случится. Их двери по-прежнему будут на замке.

В Краснодарском крае ситуация более чем серьезная. Количество инфицированных и находящихся на лечении пациентов с COVID-19 не позволяет снять режим самоизоляции, поэтому губернатор региона продлил его до 23 мая. За минувшие сутки в Краснодаре прибавилось еще 40 пациентов с инфекцией коронавируса, Таким образом, сейчас в столице региона уже 733 пациента с новым диагнозом.

Кроме того, в регионе произошла первая смерть медицинского работника от COVID-19. Жертвой инфекции стала врач общей практики с 24-летним стажем Татьяна Терновая. Специалист работала в поликлинике №13 и одной из первых начала лечить инфицированных коронавирусом пациентов. Правительство РФ направило в регион более 80 миллионов рублей на доплаты медицинским работникам, которые сейчас борются с эпидемией.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров планирует с 14 мая разрешить жителям прогулки, а с 20 мая - открыть магазины и различные учреждения сферы обслуживания. Бочаров объявил, что в регионе возобновят работу стоматологические клиники, косметические салоны, магазины непродовольственных товаров и другие объекты потребительского рынка. Все это, подчеркнул губернатор, произойдет при благоприятном развитии обстановки с COVID-19 в области. При этом он принял решение ввести с 20 мая в Волгоградской области обязательный масочный режим.