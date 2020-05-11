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Собянин назвал пять условий для снятия ограничений в Москве

Лина Давыдова
21:56 11.05.2020
Мэр Москвы отметил, что благодаря своевременному выявлению болезни количество госпитализаций в городе остается стабильным и даже снижается.
Собянин назвал пять условий для снятия ограничений в Москве
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

Столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал Владимиру Путину, как Москва справляется с коронавирусом, и предложил план дальнейших действий для последующего снятия ограничений. Об этом мэр сообщил в своем Twitter.

Собянин уточнил, что за минувшие 20 дней был увеличен объем тестирования на коронавирус в три раза. Благодаря своевременному выявлению болезни, количество госпитализаций в Москве остается стабильным и даже снижается. И чтобы сохранить такую динамику, по словам мэра, при снятии ограничений нужно учитывать пять важных условий.

«Первое - работодатели должны обеспечить безопасность сотрудников. Второе - ответственное поведение самих людей, новая культура заботы о здоровье - собственном и окружающих», - пояснил Собянин, добавив, что в транспорте и магазинах москвичам надо носить маски, перчатки и соблюдать дистанцию.

«Третье - жесткое соблюдение карантинных мер людьми с диагнозом COVID-19. Четвертое - массовое тестирование и раннее выявление болезни. И пятое - постоянная готовность здравоохранения оказать помощь даже при росте заболеваемости», - перечислил мэр Москвы.

В понедельник президент России Владимир  Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке, на котором заявил об окончании 12 мая единого периода нерабочих дней в стране. Глава РФ подчеркнул, что смягчение действующего режима ограничений должно происходить постепенно и с учетом всех необходимых предостережений и рекомендаций.

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