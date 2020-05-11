Число погибших при пожаре в подмосковном хосписе возросло до девяти человек
Согласно последней информации, пожар в пансионате для пожилых людей был полностью ликвидирован.
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
По последним данным, количество погибших при пожаре в хосписе в Красногорске возросло до девяти человек. Информация об этом была официально подтверждена Следственным комитетом и МЧС России.
Согласно новым сообщениям, в 1:09 по московскому времени пожар в пансионате для пожилых людей «Второй дом» был полностью ликвидирован. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
В работах на месте пожара были задействованы 55 сотрудников МЧС и 20 пожарных машин, а также 15 бригад скорой помощи.
Ранее сообщалось, что возможной причиной возгорания в трехэтажном здании подмосковного хосписа стало неосторожное обращение с огнем.