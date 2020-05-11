В Подмосковье продлили ограничения по работе из-за коронавируса до 18 мая

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев продлил период нерабочих дней в области до следующего понедельника - 18 мая. Своим решением он поделился на странице в Instagram.

По словам Воробьева, такие меры были предприняты по ряду причин. В первую очередь, на основании профессионального мнения специалистов, экспертов и областного Минздрава, а также из-за «огромной нагрузки, что испытывает наша система здравоохранения».

Как пояснил Воробьев, прежде чем начинать снятие ограничений, необходимо проанализировать три показателя: коэффициент распространения инфекции, свободный коечный фонд и количество проведенных тестов.

Губернатор Подмосковья уточнил, что коэффициент распространения инфекции не должен превышать 1, и в принципе Подмосковье держится на этом уровне.

«В Подмосковье сейчас - 1,2. Благодаря самоизоляции мы вплотную приблизились к планке, но зазор еще остается», - рассказал Воробьев.

Что касается коечного фонда, то свободными должны оставаться как минимум 50% коек, предназначенных для лечения COVID-19.

«В Московской области свободны пока 38,5% коек. Количество госпитализаций остается высоким и койки продолжают заполняться», - сообщил Воробьев.

По третьему показателю Московская область держится на хорошем уровне.

«И наконец, третий показатель - количество проведенных тестов. Он должен составлять не менее 70 на 100 тысяч населения. Благодаря открытию дополнительных лабораторий, у нас в Подмосковье - 90 на 100 тысяч», - привел данные губернатор Подмосковья.

По двум из трех показателей есть риски, резюмировал Воробьев. Пауза до 18 мая позволит увидеть динамику и тщательнее подготовиться к открытию предприятий.