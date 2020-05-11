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Подмосковная прокуратура взяла на контроль расследование пожара в красногорском хосписе

Кирилл Васин
21:11 11.05.2020
В ведомстве отметили, что проводят проверку, в ходе которой будут установлены причины пожара и будет дана правовая оценка деятельности администрации хосписа.
© Видео: Прокуратура Московской области © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Прокуратура Московской области взяла на особый контроль расследование уголовного дела о гибели девяти человек при пожаре в хосписе в Красногорске.

«Прокуратура Московской области установила особый контроль и осуществляет надзор за ходом расследования уголовного дела по факту смерти девяти человек в результате пожара в пансионате для пожилых людей в Красногорске», — сообщила старший помощник прокурора Московской области по взаимодействию со СМИ Марина Каурова.

В ведомстве отметили, что проводят проверку, в ходе которой будут установлены причины пожара и будет дана правовая оценка деятельности администрации хосписа.

По словам главы Красногорска Эльмиры Хаймурзиной, всех пострадавших постояльцев пансионата вывезли с места происшествия.

«12 человек, эвакуированных из дома, забрали родственники. Из 24 человек из второго дома остались пять человек, которых не забрали родственники. Наши специалисты социального блока в сопровождении медицинского работника доставили их в санаторий "Отдых" в Жуковском, родственники оповещены о новом местонахождении их близких», — приводит слова Хаймурзиной сайт муниципалитета Красногорска.

Отмечается, что восемь пострадавших находятся в Красногорской городской больнице №1, пять из них — в реанимации, еще трое — в отделениях кардиологии, терапии и хирургии

Пожар в частном хосписе в Красногорске произошел ночью 11 мая. По предварительной информации, причиной возгорания могла стать неисправность проводки.

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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