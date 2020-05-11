Американский грузовой корабль Cygnus покинул МКС: видео

Американский космический грузовой корабль Cygnus покинул Международную космическую станцию (МКС).

Корабль прибыл на МКС 19 февраля, доставив продовольствие, среди которого сыр и фрукты, предметы первой необходимости, а также электронный микроскоп, с помощью которого возможно получать информацию о физических свойствах материалов.

При отстыковке механическому манипулятору Canadarm 2 с Земли была дана команда отпустить космическое судно в 19:09 по Москве. NASA планирует, что Cygnus сгорит в атмосфере 25 мая.

Пуск ракеты-носителя с кораблем был осуществлен без происшествий 15 февраля в американском штате Вирджиния.