В Польше создали калькулятор для подсчета вероятности смерти от коронавируса

Ученые из Поморского научно-технологического парка в польском Гдыне создали калькулятор, подсчитывающий вероятность смерти от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба парка.

«Риск смерти из-за COVID-19 очень четко зависит от образа жизни и заболеваний, связанных с ним, в том числе ожирения, сахарного диабета, гипертонической болезни и их осложнений», — отметил создатель калькулятора, доктор медицинских наук Петр Бандош.

Для расчета вероятности смерти от коронавируса в программу нужно ввести возраст человека, выбрать пол и предоставить данные о наличии одного из таких заболеваний, как сахарный диабет, гипертония, онкологического заболевания или других проблем с сердцем и сосудами.

В команде ученых научно-технического парка подчеркивают, что ведение здорового образа жизни может служить профилактикой коронавируса.

«Здоровый образ жизни может нас в будущем защитить не только от болезней цивилизации, но и от осложнений инфекционных заболеваний», — приводятся на сайте парка слова члена команды разработчиков калькулятора, профессора Томаша Здроевского.

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