Названа дата полного возврата к работе в ряде регионов РФ

Полный возврат к работе после пандемии COVID-19 в некоторых регионах России произойдет не раньше середины июня. Об этом рассказал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По его словам, четкие и реалистичные планы по возврату к работе могут представить только губернаторы регионов вместе с Роспотребнадзором.

«Даже в лучшем случае полный возврат к работе в отдельных регионах не произойдет раньше середины июня», — рассказал Титов ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая. При этом он подчеркнул, что смягчение ограничений должно происходить постепенно.