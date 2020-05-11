Объем тестирований на COVID-19 в Москве вырос в три раза

За последние 20 дней столичные медики увеличили количество тестирований жителей Москвы на COVID-19 в три раза. Об этом отчитался мэр Москвы Сергей Собянин.

Как пояснил градоначальник, активное наращивание темпов тестирования на возможное заражение коронавирусом шло и до этого.

«Это позволило нам обеспечить раннюю выявляемость заболевших, карантинизацию и лечение их. В результате количество госпитализаций в Москве уже третью неделю остается стабильным и даже снижается», - пояснил мэр на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.

По данным на 11 мая в Российской Федерации зафиксировано 221 344 инфицированных COVID-19, из них за последние сутки новой инфекцией заразились 11 656 человек. В целом в момента начала эпидемии от заболевания вылечились 39 801 человек, умерло 2009 человек.