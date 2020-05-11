В Россотрудничестве прокомментировали обвинения Чехии в адрес якобы привезшего в страну рицин россиянина

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала «беспочвенными» обвинения властей Чехии в отношении российского дипломата, якобы приехавшего в Прагу с отравляющим веществом в багаже.

Скандальная публикация в чешском издании Respekt, которое ссылалось на информацию от спецслужб страны, появилась в конце апреля. В ней утверждалось, что работник посольства РФ с Праге привез с Чехию рицин в чемодане, с целью отравления муниципальных властей.

Митрофанова назвала данную публикацию чистой воды провокацией, отметив, что молодой человек, о котором идет речь в статье, является порядочным сотрудником посольства РФ, который очень любит страну Чехию, в которую его направили работать.

«С сожалением констатируем дополнительное нагнетание в двусторонних российско-чешских отношениях», - отметила глава ведомства.

По словам Элеоноры Митрофановой, данная ситуация является продолжением недружественных акций в дополнение к демонтажу чешскими муниципальными властями памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Снос памятника, который был установлен в районе центра Праги, состоялся также в конце апреля. Россия обратилась в суд по факту вандализма в отношении исторического монумента в честь Победы в Великой Отечественной войне.