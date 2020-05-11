В Минтруде рассказали, кто сможет получить дополнительную поддержку на детей до трех лет

На дополнительную поддержку от государства могут претендовать семьи, в которых единственный ребенок родился до 1 января 2020 года и пока не достиг трех лет. Об этом сообщили в Министерстве труда России.

«Всего в России почти 1,7 миллиона таких детей. На помощь их родителям будет направлено почти 25 миллиардов рублей», — цитирует РИА Новости представителей министерства.

В министерстве добавили, что раньше такие выплаты могли получать только семьи, имеющие право на материнский капитал. Сейчас доступ к дополнительной поддержке получают родители почти пяти миллионов детей.

Отмечается, что выплата в пять тысяч рублей начисляется за период с апреля по июнь. Для ее получения необходимо до 1 октября 2020 года подать заявление через портал Госуслуг, при этом право на выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о дополнительной поддержке семей с детьми. Всего, по его словам, помощь получат 27 миллионов детей.