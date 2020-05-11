Главный праздник: коронавирус не помешал отметить в Москве День Победы

Эпидемия коронавируса в Российской Федерации внесла свои коррективы в празднование 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент РФ отменил торжественный парад в Москве по случаю 9 Мая. В столицу РФ не приехали по тем же причинам лидеры иностранных государств, которые заранее планировали эти визиты.

В этом году праздник Победы начался необычно. Глава России Владимир Путин обратился с поздравительной речью к ветеранам войны и всем россиянам, стоя не у Мавзолея на Красной площади, а находясь у Вечного огня рядом с Могилой Неизвестного Солдата.

Перед этим обращением к нации президент, преклонив колено, возложил букет красных роз к монументу. Обычно Владимир Путин спускается в Александровский сад после завершения парада, в начале 12-го, в сопровождении ветеранов и высшего офицерского состава. Но в этом году все было иначе: в 10 часов утра глава государства стоял там один. Рядом - только рота почетного караула Президентского полка. И ледяная морось. И хмурое небо, которое как будто размышляло: а не лишить ли их еще и парада воздушного?! Но призыв Верховного главнокомандующего равняться на стойкость победителей унес все сомнения прочь.

Тем временем к Москве уже приближался «кубинский бриллиант». В знаменитую на весь мир пилотажную фигуру выстроились легенды: «Русские витязи» на СУ-30 СМ и «Стрижи» на МиГ-29. К сердцу столицы родины их вел полковник Андрей Алексеев, внук победителя Великой Отечественной войны.

Подробнее смотрите в репортаже Никиты Корзуна в программе «Главное с Ольгой Беловой».