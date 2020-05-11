В Китае выявлены 17 случаев заражения коронавирусом за сутки

За сутки в КНР выявлены 17 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что 7 случаев были завезены из других стран (район Внутренняя Монголия), еще 10 имели местный характер (5 — в провинции Хубэй, 3 — в Цзилинь и по одному в Ляонин и Хэйлунцзян).

Всего коронавирусом в Китае болели 82 918 человек, из них 78 144 вылечились и 4 633 умерли. В настоящий момент COVID-19 болеет 141 зараженный, 9 из них находятся в тяжелом состоянии, говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета.

Ранее австралийское издание The Daily Telegraph писало, что разведывательные службы западных стран подозревают Китай в утаивании информации о начале вспышке коронавируса.