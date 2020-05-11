Путин поручил рассмотреть возможность передачи танка Т-34 из Лаоса Севастополю

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественности Республики Крым и Севастополя, которая прошла 18 марта 2020 года, поручил Минобороны рассмотреть возможность передачи одного из возвращенных Лаосом танков Т-34 Севастополю.

«Минобороны России: рассмотреть возможность передачи городу Севастополю одного из танков Т-34, возвращенных в Российскую Федерацию Лаосской Народно-Демократической Республикой», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Лаос передал России тридцать танков Т-34 в рамках военно-технического сотрудничества в январе 2019 года. Они состояли на вооружении лаосской армии, поэтому находятся в исправном техническом состоянии.