В Мексике найден мертвым моряк с Украины

Украинский моряк, бывший членом экипажа грузового корабля Panamax Alexander (ходит под флагом Кипра), найден мертвым в Мексике. Об этом сообщил директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, 10 мая в посольство Украины поступило сообщение об исчезновении гражданина страны с судна Panamax Alexander, следующего в порт Масатлан. Обнаружив пропажу члена экипажа, капитан передал сообщение в порт. К поисковым работам привлекли военно-морской флот Мексики.

В тот же день тело моряка было найдено местными рыбаками, передает со ссылкой на слова Погорельцева «Укринформ». Мексиканские правоохранительные органы возбудили уголовное дело и проводят расследование.