Голикова: показатели летальности от коронавируса в РФ в 7,4 раза ниже, чем в других странах

В России зафиксирована тенденция к снижению темпов заражения новых больных инфекцией коронавируса, что в 4,9 раза медленнее, чем раньше.

Как отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, по состоянию на 11 мая 2020 года темп прироста инфицированных COVID-19 составил 5,6%.

«С одной стороны, нас радуют эти цифры. С другой мы не можем не беспокоиться, что приросты в ряде регионов страны еще остаются высокими. Они и являются для нас неким тормозом для того, чтобы принимать решения, приводящие к ослаблению ограничительных мер», - сказала член правительства на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке с участием президента РФ Владимира Путина.

Голикова сообщила, что доля летальных исходов в мире среди пациентов с коронавирусом выросла в 3,5 раза, составив на 10 мая 6,8%. В то же время в Российской Федерации на сегодня зафиксированы достаточно низкие показатели летальности: в 7,4 раза ниже, чем по миру в целом.