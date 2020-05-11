Собянин призвал не бояться цифр по пациентам с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал не бояться цифр по числу пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией. Градоначальник заявил, что за 20 дней в три раза выросли объемы тестирования, что обеспечило раннее их выявление.

«Мы не должны бояться количества вновь зарегистрированных, выявленных больных, наоборот, чем больше мы выявим людей этих, чем больше оттестируем, тем быстрее окажем им реальную помощь», - заявил Собянин.

По словам мэра, ранее выявление также позволило стабилизировать количество госпитализаций москвичей и даже снизить их количество. Собянин также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за озвученные им меры поддержки.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса, общее число зараженных увеличилось до 221 тысячи человек.