Объявил торговую войну: какие меры принял Трамп после обвинений КНР в сокрытии данных о COVID-19

США продолжает все больше обвинять Китай в сокрытии информации о возникновении инфекции коронавируса. На прошедшей неделе президент Дональд Трамп, публично предъявив Пекину обвинения, пригрозил Поднебесной новой торговой войной. Однако на этот раз коса, как говорится, нашла на камень, и власти КНР не намерены слепо подчиняться Вашингтону.

С сегодняшнего дня приступило к работе Многостороннее временное апелляционное арбитражное соглашение. За сложным названием по сути скрывается новое ВТО китайско-европейской версии. Под ним подразумевается торговый союз из десяти стран, которые не согласны с экономической политикой Вашингтона. Первым шагом этой организации стало создание своей новой, наднациональной валюты - альтернативной доллару. Пока эта валюта виртуальная. Однако и этого шага может быть достаточно, чтобы серьезно ударить по Соединенным Штатам.

Дональд Трамп начал большое интервью телеканалу FOX с главной повестки дня: во всем виноват Китай, и в этом причина нынешнего кризиса в США.

«Это надо было остановить, потушить в самом начале. Но они решили не делать этого. Что-то случилось: либо это была некомпетентность, либо Китай решил не рассказывать о вирусе по какой-то причине. Мы должны понять, что это за причина», - заявил президент США.

Теперь по логике Трампа, за это Китай должен понести наказание. И это будет повышение тарифов на китайские товары. Несмотря на пандемию, от идеи развязать с Пекином полномасштабную торговую войну Трамп не отказался. Это ловкий тактический ход - переход от информационной войны к экономической. По словам главы Соединенных Штатов, действия Китая в отношении США он сравнивает с интеллектуальными играми в шахматы или покер. Отмечая, что на более простую игру в шашки это уже не похоже.

Пандемия повергла экономику США в глубочайший кризис, а вот экономические показатели КНР продолжают расти. Что привыкли делать Соединенные Штаты в таких ситуациях известно всем: придумывать повод, как все «отнять и поделить». Однако с Китаем это может быть не так просто. Американский бизнес вряд ли долго протянет без поставок из Азии.

Подробнее смотрите в репортаже Анны Козловой в программе «Главное с Ольгой Беловой».