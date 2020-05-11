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Окончание всеобщей изоляции и новые меры помощи: главное из обращения Путина к россиянам

Егор Левин
17:45 11.05.2020
В своем очередном обращении к россиянам глава государства рассказал о дальнейшем развитии событий в стране и о мерах помощи предприятиям и их сотрудникам.
Окончание всеобщей изоляции и новые меры помощи: главное из обращения Путина к россиянам
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел 11 мая совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке и в очередной раз обратился к нации. В своей речи он коснулся нескольких особенно важных моментов.

В первую очередь, глава государства заявил, что 12 мая заканчивается единый период нерабочих дней в стране. Путин подчеркнул, что смягчение действующего режима ограничений должно происходить постепенно и с учетом всех необходимых предостережений и рекомендаций.

«Прежде всего, такой выход не может быть одномоментным, нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом. Кроме того, выход или смягчение режимов ограничения должны проходить при строгом соблюдении всех условий санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей», - заявил Путин.

Президент обратился к людям старшего поколения и с сожалением отметил необходимость сохранения для них режима самоизоляции и невозможность возобновления проведения массовых мероприятий. При этом, по словам лидера, при принятии тех или иных решений касательно коронавируса правительство руководствуется данными, поступающими от врачей и медработников.

Также Путин заявил, что режим самоизоляции позволил затормозить и замедлить распространение заболеваемости COVID-19 в стране.

«В РФ делается 170 тысяч тестов ежедневно, это один из самых высоких показателей в мире», - отметил Путин.

Глава государства продлил полномочия глав регионов страны. Путин подчеркнул, что переход к поэтапному выходу из введенных ранее ограничений необходимо проводить в соответствии со всеми санитарными требованиями врачей и с учетом конкретной ситуации в каждом отдельно взятом субъекте Федерации.

Также президент рассказал, что российские семьи смогут получить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. При этом сообщается, что подать соответствующую заявку можно будет дистанционно. Путин также выступил с предложением о повышении в 2 раза минимального размера пособия по уходу за ребенком и установить ежемесячную выплату в размере пяти тысяч для всех семей с детьми в возрасте до трех лет.

Говоря об экономике и пострадавших от пандемии предприятиях, глава государства предложил начать с 1 июня 2020 года специальную кредитную программу по поддержке занятости. Согласно программе, предприятиям выдадут кредиты на полгода в размере одного МРОТ на каждого сотрудника под 2% годовых с погашением до 1 апреля 2021 года. В случае, если организация сохранит 90% сотрудников, кредит и проценты по нему будут списаны, а если 80% работников - спишут половину суммы кредита и процентов.

В ходе своего выступления Путин сообщил о грядущем совещании по вопросу безработицы в стране, целью которого будет исключение рисков ее роста. Президент призвал руководителей предприятий, деятельность которых была приостановлена, сохранять зарплату своим сотрудникам. По словам российского лидера, число безработных в России сейчас составляет 1,4 миллиона человек, что в два раза выше, чем в начале апреля.

Также Путин, обращаясь к россиянам, рассказал о новых мерах поддержки, которые вводит правительство для граждан РФ с связи с пандемией коронавируса.

«Работники соцучреждений, в том числе младший персонал, получат доплату на три месяца, она составит до 60 тысяч рублей», - отметил президент РФ.

Финансовая поддержка, по его словам, является одним из самых важных пунктов в деле противодействия коронавирусу.

Тем временем, за последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса, общее число зараженных увеличилось до 221 тысячи человек. Больше пациентов с COVID-19 насчитывается только в США и Испании.

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