В Минздраве дали пять обязательных советов по профилактике коронавируса

Директор «Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии» Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева дала россиянам советы по профилактике COVID-19.

По ее словам, прежде всего необходимо избегать контактов с лицами, у которых отмечаются симптомы ОРВИ или других инфекционных заболеваний. Людям старшего поколения необходимо оставаться дома.

Длительная самоизоляция может сказаться на здоровье, усугубить проблему ожирения. Поэтому важно соблюдать режимы сна и бодрствования, рационально и сбалансированно питаться, потреблять оптимальное количество воды.

«Нельзя забывать о физической активности. ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности в неделю. Сочетание этих видов активности должно быть разумным», - приводит сайт Минздрава слова Мокрышевой.

Людям с хроническими заболеваниями следует постоянно поддерживать связь с лечащим врачом. При этом не нужно ехать в медицинское учреждение, лучше пользоваться средствами дистанционной коммуникации вроде телефона, считает директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава.

Ранее врач назвала простой способ поддержания иммунитета в период распространения COVID-19. По словам врача-диетолога поликлиники номер 1 управделами президента Веры Шарошкиной, иммунитет поможет поддержать полноценный, здоровый сон, лучше 7-8 часов в сутки.