Путин рекомендовал обеспечить стабильную динамику кредитования после пандемии COVID-19

По итогам совещания о планах реализации принятых мер по поддержке российской экономики в области банковского кредитования, которое прошло 23 апреля 2020 года, президент России Владимир Путин рекомендовал Банку России совместно с правительством разработать меры, которые смогут поддержать стабильную динамику кредитования после окончания пандемии коронавируса.

«Рекомендовать Банку России разработать совместно с правительством Российской Федерации меры, направленные на поддержание стабильной динамики кредитования населения и организаций после окончания действия временных мер, реализуемых в целях поддержки граждан и организаций», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ответственными назначены глава Банка России Эльвира Набиуллина и премьер-министр страны Михаил Мишустин, доклад ожидается до 1 июня 2020 года.

Владимир Путин также поручил правительству рассмотреть изменение критериев, которым должны соответствовать организации, претендующие на госпомощь из-за коронавируса, в том числе установить такой критерий, как снижение выручки. Кроме того, от правительства требуется изучить возможность увеличения размеров кредитов для системообразующих предприятий.