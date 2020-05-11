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Путин: с 12 мая единый период нерабочих дней завершается

Егор Левин
16:09 11.05.2020
Президент подчеркнул, что смягчение режима ограничений будет происходить медленно.
Путин: с 12 мая единый период нерабочих дней завершается
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Президент России Владимир Путин назвал дату завершения единого периода нерабочих дней. По его словам, это произойдет 12 мая.

Глава государства подчеркнул, что смягчение действующего режима ограничений должно происходить постепенно и с учетом всех необходимых предостережений и рекомендаций.

«С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны завершается», - заявил Путин.

Президент подчеркнул, что при этом сохраняется режим противодействия распространению коронавирусной инфекции, в частности, необходимость соблюдения всех профилактических и предостерегающих мер. Путин заявил, что выход из режима ограничений будет медленным.

Ранее, утром 11 мая, глава государства провел совещание по вопросам противодействия распространению инфекции с должностными лицами субъектов РФ. Им было поручено подготовить план постепенного снятия ограничений, введенных из-за пандемии.

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