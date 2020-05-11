Путин: списать налоги и страховые взносы смогут 1,5 миллиона малых и средних предприятий

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам из-за коронавируса рассказал, что 1,5 миллиона предприятий малого и среднего бизнеса смогут списать налоги и страховые взносы.

По его словам, власти в первую очередь будут поддерживать бизнес, заботящийся о сохранении рабочих мест. Проценты по кредиту и всю его сумму спишут, если предприятие сохранит 90% рабочих мест.

Президент также предложил сделать налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы для индивидуальных предпринимателей.