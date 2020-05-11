Путин: соцработники получат специальную федеральную доплату

Президент РФ Владимир Путин, выступая с новым обращением к россиянам и членам правительства, рассказал о новых мерах поддержки, которые вводит правительство для граждан РФ с связи с эпидемией COVID-19.

Одним из пунктов, по словам главы государства, является финансовая поддержка социальных работников. Категория граждан, занимающаяся данной деятельностью, получит специальную федеральную доплату с 15 апреля по 15 июля.

«Работники соцучреждений, в том числе младший персонал, получат доплату на три месяца, она составит до 60 тысяч рублей», - отметил президент РФ.

Владимир Путин подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом в РФ не должно быть отката назад. Поэтому правительство и медицинские работники страны делают все, чтобы число инфицированных COVID-19 постепенно снижалось.