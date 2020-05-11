Путин рассказал о дополнительной поддержке семей с детьми

С 1 июня российские семьи получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Об этом в ходе обращения к россиянам рассказал президент страны Владимир Путин.

По его словам, нуждающиеся семьи смогут разово получить около 33 тысяч рублей на одного ребенка сразу за полгода.

Президент также предложил повысить в два раза минимальный размер пособия по уходу за ребенком и установить ежемесячную выплату в размере пяти тысяч для всех семей, где есть дети до трех лет.

Всего, по словам главы государства, помощь получат 27 миллионов детей. Обратиться за ней можно через портал Госуслуг.