С 1 июня будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости

Президент России Владимир Путин предложил запустить с 1 июня 2020 году новую кредитную программу поддержки занятости. В нее попадут предприятия наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей.

Согласно программе, предприятиям выдадут кредиты на пол года в размере одного МРОТ на каждого сотрудника под 2% годовых с погашением до 1 апреля 2021 года. В случае, если организация сохранит 90% сотрудников, кредит и проценты по нему будут списаны, а если 80% работников — спишут половину суммы кредита и процентов.

По словам главы государства, такая мера позволит сохранить до 7 миллионов рабочих мест. Владимир Путин также предостерег организации от создания фиктивных рабочих мест и напомнил об ответственности за это.