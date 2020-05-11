Путин: массовые мероприятия в стране пока исключены

Президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к гражданам страны в связи со сложившейся пандемией COVID-19. Он отметил, что массовые мероприятия в России пока проводиться не будут.

«Массовые мероприятия в России пока исключены», - рассказал президент.

В России нерабочими были объявлены дни с 30 марта по 30 апреля, позже они были продлены до 11 мая включительно.