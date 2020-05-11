Путин: массовые мероприятия в стране пока исключены
Глава страны подготовил новое обращение к гражданам.
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Президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к гражданам страны в связи со сложившейся пандемией COVID-19. Он отметил, что массовые мероприятия в России пока проводиться не будут.
«Массовые мероприятия в России пока исключены», - рассказал президент.
В России нерабочими были объявлены дни с 30 марта по 30 апреля, позже они были продлены до 11 мая включительно.