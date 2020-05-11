Президент России Владимир Путин назвал основную причину смертности от коронавируса в мире. По его словам, роль сыграли неготовность и перегрузка систем здравоохранения. При этом глава государства отметил, что ситуация с этим в России более благополучна, чем в других странах.

«Как показал мировой опыт, именно неготовность, перегрузка систем здравоохранения стали основной причиной высокой смертности, не позволяли спасти тех, кому можно было помочь. А мы, повторюсь, сейчас можем оказывать такую помощь», - заявил Путин.

Говоря об эффективности принимаемых мер противодействия коронавирусу, российский лидер подчеркнул, что от нее зависит и скорость преодоления эпидемии.

Ранее Путин заявил, что режим самоизоляции позволил замедлить распространение коронавирусной инфекции на территории России. Президент отметил, что в стране ежегодно проводится 170 тысяч тестов, что является одним из самых высоких мировых показателей.