Путин назвал главные принципы снятия ограничений по окончании эпидемии COVID-19

Жизнь, здоровье и безопасность людей остаются главными ориентирами при снятии ограничений по окончании эпидемии COVID-19. При этом смягчение введенных из-за коронавируса мер должно проходить при соблюдении безопасности. Об этом заявил президент РФ в своем новом обращении к россиянам, рассказывая, как изменилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране.

По словам Владимира Путина, выход из эпидемии коронавируса быстрым не будет, поэтому нужно сохранять все санитарные требования. В связи с этим все массовые мероприятия в Российской Федерации по-прежнему будут запрещены.

Глава государства призвал не снимать ограничения «под кальку», поскольку ситуация с эпидемией COVID-19 отличается в каждом регионе РФ. Владимир Путин отметил, что срыва и отката назад в борьбе с инфекцией коронавируса допустить нельзя, так же же как и роста числа новых заболеваний.