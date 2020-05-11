Путин: ограничения для граждан старше 65 лет сохраняются

Президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к гражданам в связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавируса. Он отметил, что в стране сохраняются ограничения для граждан старше 65 лет.

«Родные мои, понимаю, как вам нелегко быть дома. Нужно еще немного потерпеть. Режим ограничений сохраняется, потому что мы за вас переживаем», — обратился президент к россиянам старше 65 лет.

В России нерабочими были объявлены дни с 30 марта по 30 апреля, позже они были продлены до 11 мая включительно.