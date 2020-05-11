Путин продлил полномочия глав субъектов

Президент России Владимир Путин во время своего очередного обращения к нации в связи с обстановкой с коронавирусной инфекцией заявил о продлении полномочий в данном вопросе глав регионов страны.

Путин подчеркнул, что переход к поэтапному выходу из введенных ранее ограничений необходимо проводить в соответствии со всеми санитарными требованиями врачей и с учетом конкретной ситуации в каждом отдельно взятом субъекте Федерации.

«В разных регионах ситуация различная», - заявил президент.

Ранее Путин заявил о завершении единого периода нерабочих дней 12 мая. При этом он подчеркнул, что борьба с пандемией продолжается и массовые мероприятия все еще запрещены. Людям старшего поколения придется продлить соблюдение режима самоизоляции.