Путин: режим самоизоляции позволил затормозить распространение заболеваемости COVID-19

Новое обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам началось на центральных телеканалах. В нем глава государства сообщает, как изменилась ситуация с развитием эпидемии коронавируса в Российской Федерации за прошедшие две недели.

По словам президента, введенный в РФ режим самоизоляции позволил затормозить и замедлить распространение заболеваемости COVID-19 в нашей стране.

«В РФ делается 170 тысяч тестов ежедневно, это один из самых высоких показателей в мире», - отмечает Владимир Путин.

Уже в текущем месяце это число будет доведено до 300 тысяч тестов в день.

Глава государства также подчеркнул, что в каждом регионе страны есть все необходимое для оказания помощи, а врачи знают все больше и больше о течении заболевания коронавирусом, чем в начале эпидемии.