Просторные палаты и новые аппараты ИВЛ: первые кадры из госпиталя в «Крокус Экспо»

Территория одного из павильонов выставочного центра «Крокус Экспо» временно превратилась в медицинский госпиталь, где будут лечить инфицированных коронавирусной инфекцией. В распоряжении «Звезды» появились первые кадры из новой клиники. В считаные дни рабочие поделили помещение на палаты, построив прочные перегородки. В каждой такой комнате, куда будут госпитализировать зараженных, уже стоят новые кровати-койки, к которым подключены аппараты ИВЛ.

Техника абсолютно новая и готова оказывать помощь пациентам. Помещения светлые и просторные. Для пациентов, которые болеют коронавирусом в легкой форме, но все равно должны находиться в стационаре, палаты оборудованы душевыми кабинами и туалетом. На спинках кроватей уже развешаны полотенца, а на стенах - телевизоры с плоским экраном.

Павильон настолько огромный, а коридоры - длинные, что с непривычки там можно заблудиться. Для того чтобы этого не произошло, в палатах имеются схемы передвижения по комплексу. На каждой двери - номер и стрелка-указатель. Так что наглядно можно представить, где находятся персонал, лаборатория, реанимация, процедурная, склад вещей пациентов или склад инвентаря.

Как ранее стало известно «Звезде», госпиталь в «Крокус Экспо», где будет размещен филиал Красногорской больницы №1, начнет работу с 12 мая. Там будет оказываться помощь пациентам с коронавирусной инфекцией легкой и средней степени тяжести.