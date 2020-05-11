Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Ограничения для автоперевозчиков из Турции могут появиться в России с 11 мая в случае, если турецкая сторона не отменит подобные меры для автоперевозчиков из России. Об этом сообщил Минтранс РФ по итогам телефонного разговора министра транспорта России Евгения Дитриха с турецким коллегой Адилем Караисмаилоглу.

Отмечается, что Дитрих и Караисмаилоглу обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в области международных перевозок грузов при помощи автотранспорта.

«В частности, речь шла о снятии ограничений для российских автоперевозчиков при въезде на территорию Турции. Турецкая сторона проинформировала, что в ближайшее время намеревается снять все введенные ранее ограничения», - говорится в сообщении на сайте Минтранса РФ.

В министерстве подчеркнули, что, если Турция не снимет ограничения с российских автоперевозчиков, Россия введет такие же ограничения для турецких перевозчиков с 23 часов 11 мая.

Отмечается, что и Турция, и Россия договорились приложить все усилия для обеспечения грузовых перевозок без ограничения по времени пребывания в стране.