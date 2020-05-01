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Ученые из США нашли способ лечения рака

Валентина Пескова
12:04 01.05.2020
Созданные специалистами Гарвардского университета микрочастицы уже успешно опробовали на мышах, что показало эффективность при борьбе с опухолями.
Ученые из США нашли способ лечения рака
© Фото: Martin Schutt, dpa, Globallookpress

Ученые из Гарвардского университета в США сконструировали микрочастицы, которые позволяют иммунной системе эффективнее бороться с раковыми опухолями.

Сначала специалисты создали частицу, которая должна помогать макрофагам (клеткам в организме, которые поглощают и переваривают бактерии). При наличии у человека раковой опухоли ее клетки могут «перетащить» макрофагов на свою сторону, и тогда они начнут работать в обратном направлении, в результате чего по организму человека начинают распространяться метастазы.

Затем ученые создали несколько микрочастиц, которые заключили в  «рюкзачок» и прикрепили его полимерами сверху к клеткам макрофагов. Внутри рюкзака находится гидрофильный поливиниловый спирт, в котором растворен интерферон гамма. Этот «рюкзачок» должен удерживать работу макрофагов в полезном направлении, поддерживая их противовоспалительное действие и не давая им сбиться с толку, поддавшись действию клеток раковой опухоли.

Клетки с «рюкзачком» протестировали на культуре макрофагов, а также на лабораторных мышах, пересадив им агрессивную форму опухоли молочной железы. Опыт показал, что инъекция частицами с «рюкзачком» снижает скорость увеличения опухоли и распространения метастаз.

Это может успешно применяться в онкологии, увеличивая эффективность химиотерапии и в перспективе более точечно назначать лекарственные средства при лечении больных раковыми заболеваниями.

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