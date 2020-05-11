Правительство назвало условия для открытия курортов РФ в 2020 году

Если эпидемия коронавируса в Российской Федерации пойдет на спад или темпы ее роста снизятся, в стране могут открыть для посещения курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма. Туристическая отрасль РФ, как и во всем мире, уже потерпела в этом году значительные убытки, о чем заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко каналу «Россия 24».

Правительство РФ внесло внутренний туризм в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики. По окончании пандемии россияне, по прогнозу Чернышенко, должны гораздо больше заинтересоваться путешествиями по стране, чтобы не началась вторая волна COVID-19.

«Сейчас вот эти ограничения действительно приведут к тому, что будет формироваться свой собственный доступный туристический продукт в стране», - сказал вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко напомнил россиянам о необходимости соблюдать режим самоизоляции, пользоваться медицинскими масками и по возможности работать удаленно.