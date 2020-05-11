Раскрыты подробности работы вирусной лаборатории в Ухане

Сотрудники Уханьского института вирусологии рассказали об особенностях работы и мерах безопасности в лаборатории, которую власти США подозревают в создании COVID-19.

В состав Института вирусологии Уханя, где первоначально произошла вспышка коронавируса, входит лаборатория с самым высоким уровнем безопасности. Ее сотрудники уполномочены проводить исследования вирусов, таких как Эбола, вирус Ласса, геморрагической лихорадки и других. Ученые из института отвергают обвинения в том, что COVID-19 был создан искусственно и случайно вырвался из их лаборатории.

«Мы приняли ряд мер для обеспечения того, чтобы ни один вирус не мог покинуть нашу лабораторию», - заявил Юни Чжимин, директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности.

По его словам, в лаборатории действует строгая система безопасности, включая жесткие процедуры обращения с отходами и материалами исследования. Все сотрудники учреждения ежегодно проходят проверки физического и психологического здоровья. Перед каждым входом в лабораторию у исследователей проверяют артериальное давление и температуру, пишет South China Morning Post.

Кроме того, никто не может входить в лабораторию в одиночку, а во время экспериментов в помещении находятся несколько человек. Защитная экипировка перед уходом ученых дезинфицируется и промывается чистой водой.

Директор лаборатории рассказал, что в учреждении используется технология отрицательного давления, чтобы воздух изнутри лаборатории не мог попасть за ее пределы, что исключает возможность случайного прорыва микроорганизмов. Перед выпуском отработанный воздух дважды фильтруется, а сточные воды проходят очистку при высоких температурах.

Отходы также обрабатываются при высоких температурах и утилизируются компаниями, имеющими на это национальную лицензию.

Президент США Дональд Трамп 7 мая назвал причиной начала пандемии коронавируса в мире некомпетентность Китая. В правительстве США также предполагали, что вирус может иметь лабораторное происхождение.