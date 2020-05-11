Пресс-секретарь рассказал о самочувствии Мишустина

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавиурса, отмечается положительная динамика. Об этом рассказал пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

«Михаил Владимирович продолжает лечение в больнице, врачи отмечают положительную динамику», - отметил Беляков.

Он добавил, что премьер-министр продолжает работу в удаленном режиме, проводит онлайн-совещания и постоянно находится на связи с президентом России Владимиром Путиным.

Информация об инфицировании Михаила Мишустина коронавирусом появилась 30 апреля. Он отметил, что будет соблюдать самоизоляцию и работать удаленно.