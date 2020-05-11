Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе

По предварительной информации, причиной пожара в подмосковном пансионате для пожилых людей могло стать неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время на место происшествия уже отправились криминалисты и следователи для выяснения подробностей случившегося. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ по Московской области.

Согласно открывшимся данным, хоспис в Подмосковье, в котором случился пожар, унесший жизни нескольких пациентов, не был официально зарегистрирован.

«Здесь по документам просто дом, никакой хоспис не зарегистрирован», - цитируют РИА Новости пресс-службу главы городского округа.

Власти региона на данный момент занимаются расследованием ситуации.

Возгорание в здании трехэтажного хосписа в Красногорске произошло вечером в воскресенье. Открытый огонь, по данным МЧС, уже ликвидирован. Жертвами пожара стали девять человек.