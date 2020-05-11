На Украине ослабили ограничения общенационального карантина

На Украине с понедельника, 11 мая, ослабили ограничительные меры в рамках общенационального карантина из-за пандемии коронавируса в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией.

В частности возобновляют работу непродовольственные магазины, летние площадки кафе и ресторанов, а также разрешаются прогулки в парках.

Отмечается, что граждане, которые до официального распоряжения начали пренебрегать ограничительными мерами, положительно оценили действия властей по выходу из карантина.

Помимо снятых ограничений в их перечень они просят внести возобновление работы общественного транспорта и детских садов.

По-мнению экспертов, смягчение карантинных мер на Украине необходимо и снимать его нужно было намного раньше, пишет РИА Новости.

Также они полагают, что стране не грозит новая вспышка заболеваемости коронавируса до осени.

Общенациональный карантин из-за вспышки COVID-19 был введен на Украине с 12 марта.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире зафиксировано свыше 3,8 миллиона инфицирования коронавирусом, в числе которых более 265 тысяч человек скончались.