В правительстве РФ назвали число развернутых коек для пациентов с COVID-19

В России в данный момент для приема пациентов с коронавирусом развернуто 126 тысяч коек. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Если говорить про койки, то здесь нужно понимать, что есть разные койки… У нас в стране 126 тысяч коек, а это почти на треть больше, чем требуется по нормативам, которые были заданы», — отметил вице-премьер.

По его словам, из всех коек заняты лишь 30%, остальные готовы для использования в любой момент. Дополнительные инфекционные койки будут задействоваться в зависимости от развития ситуации, мониторинг которой проводит правительство.

Чернышенко добавил, что случаев отставания регионов от плана по развертыванию коек нет. Он подчеркнул, что, к примеру, в Москве и Московской области достаточное количество коек для обеспечения больных коронавирусом.

«Но здесь нужно понимать, что это не просто койки, это оборудованные койки. Часть из них реанимационные. И самое главное, что там должен быть персонал», — подчеркнул вице-премьер в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее стало известно, что число заболевших COVID-19 в России превысило 200 тысяч человек и достигло 221 334. За сутки подтвердились еще 11 656 случаев инфицирования.