«Помогала дисциплина»: губернатор Ленинградской области рассказал, как переболел коронавирусом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, как переболел коронавирусом. Он отметил, что намеренно отказался от госпитализации.

Дрозденко сказал, что анализ на COVID-19 он сдал во второй половине апреля. После получения положительного результата глава региона ушел на карантин. Политик также подчеркнул, что перенести другие симптомы коронавируса ему помогла жесткая дисциплина.

«Это то, что необходимо каждому иметь внутри себя. Будет дисциплина - можно будет преодолеть любые трудности», - подчеркнул Александр Дрозденко в интервью для телеканала «ЛенТВ24».

По его словам, на пятый день болезни врачи сообщили политику об отсутствии осложнений со стороны легких. Дрозденко назвал это своей первой маленькой победой. Губернатор вернулся к работе неделю назад и отметил, что сейчас чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что министр культуры Ольга Любимова заболела коронавирусом. Ее пресс-секретарь Анна Усачева рассказала «Звезде», что болезнь протекает в легкой форме и о госпитализации речи не идет.