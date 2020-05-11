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Перчаточный режим: эксперт рассказал о правилах носки, дезинфекции и материалах

Ирина Егорова
14:34 11.05.2020
Важно правильно надевать и снимать перчатки, чтобы не дотрагиваться до внешней поверхности, на которой потенциально мог оказаться вирус.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В период пандемии коронавируса многие специалисты советуют носить в общественных местах не только маски, но и перчатки, чтобы защитить кожу и поверхность рук, не занести инфекцию на слизистую. С 12 мая ношение данных элементов индивидуальной защиты обязательно для жителей Москвы и Подмосковья. Однако президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов в комментарии «Звезде» назвал введение перчаточного режима избыточной мерой.

«Если мы говорим о введении перчаточного режима в нашу  жизнь, то повсеместное применение перчаток гражданским населением - это избыточная мера, потому что вирус не проникает сквозь кожу. Заразиться можно с поверхности рук. Если вы наденете перчатки, то вирус также может зацепиться за них, и будет опасность занести инфекцию таким же  механическим способом», - отметил специалист.

Котов добавил, что важно правильно надевать и снимать перчатки, чтобы не дотрагиваться до их внешней поверхности. Также эксперт посоветовал, из какого материала лучше выбрать перчатки: из латекса, винила, ПВХ, трикотажные или кожаные.

«Но приказы не обсуждают, приказы исполняют, поэтому в плане исполнения, на мой взгляд,  можно использовать трикотажные или тканевые перчатки, которые после носки можно было бы продезинфицировать», - отметил эксперт.

Можно просто оставить их на время, ведь вирус сохраняет свою активность на протяжении недели.

За последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса, общее число зараженных увеличилось до 221 тысячи человек. В Москве с 12 мая вводится обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах и транспорте. Такое решение было принято в связи с тем, что после майских праздников возобновят работу промышленные и строительные предприятия, что может повлечь за собой увеличение количества людей на улицах и в транспорте.

За появление в общественных местах без масок и перчаток предусмотрены штрафы от четырех до пяти тысяч рублей.

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