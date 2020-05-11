Путин поручил кабмину выделить доплаты тем, кто помогает детям и инвалидам

Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров до 25 мая выделить средства на финансирование расходов с 15 апреля по 15 июля текущего года, связанных с выплатой доплат работникам организаций социального обслуживания и помогающим инвалидам.

Финансовая помощь будет предназначена за особые условия труда работников, деятельность которых осуществляется в сменном режиме, который предполагает проживание в организации на протяжении всей смены, сказано на сайте Кремля.

Также, следуя из указа президента, необходимо установить размер доплат с учетом категории сотрудника, уровня дополнительной нагрузки, объема организационных изменений в условиях труда, возникновения очагов коронавируса.

Более того, денежные средства пойдут на спецвыплаты с 1 апреля по 30 июня работникам организаций, принявшим на сопровождаемое проживание инвалидов и престарелых граждан, а также волонтерам, которые взяли домой на временное проживание детей-сирот из организаций соцобслуживания.

«Специальные выплаты установить в размере не менее одного минимального размера оплаты труда ежемесячно», - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить выплаты пострадавшим от стихийных бедствий и подчеркнул, что финансовая поддержка должна осуществляться незамедлительно.