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Доктор Мясников рассказал о «странных» особенностях коронавируса

Виктория Ивашечкина
13:50 11.05.2020
По мнению специалиста, ряд людей постоянно контактирует с носителями COVID-19 и при этом не заражается.
Доктор Мясников рассказал о «странных» особенностях коронавируса
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Российский доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о странностях коронавируса. По его мнению, некоторые люди контактируют с носителями вируса и при этом не заражаются. Другие соблюдают самоизоляцию и правила гигиены, но в итоге заболевают COVID-19.

«Кто-то слегка покашлял, а кто-то лежит влежку. Кто-то и вовсе не заметил инфекции, а кто-то умер», - с удивлением отметил доктор.

Также, как считает Мясников, географически коронавирус также ведет себя «странно».

«Во Франции северо-восток весь болеет, запад и юг - нет. Западная Германия - одна картина, Восточная - другая», - уточнил в своем паблике доктор.

Мясников также удивился тому, что в бывших советских республиках уровень заболеваемости значительно ниже, чем в США.

Напомним, в России за последние сутки выявили 11 656 новых случаев  заболевания коронавирусом. При этом общее число зараженных увеличилось до 221 тысячи человек.

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