Доктор Мясников рассказал о «странных» особенностях коронавируса

Российский доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о странностях коронавируса. По его мнению, некоторые люди контактируют с носителями вируса и при этом не заражаются. Другие соблюдают самоизоляцию и правила гигиены, но в итоге заболевают COVID-19.

«Кто-то слегка покашлял, а кто-то лежит влежку. Кто-то и вовсе не заметил инфекции, а кто-то умер», - с удивлением отметил доктор.

Также, как считает Мясников, географически коронавирус также ведет себя «странно».

«Во Франции северо-восток весь болеет, запад и юг - нет. Западная Германия - одна картина, Восточная - другая», - уточнил в своем паблике доктор.

Мясников также удивился тому, что в бывших советских республиках уровень заболеваемости значительно ниже, чем в США.

Напомним, в России за последние сутки выявили 11 656 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом общее число зараженных увеличилось до 221 тысячи человек.