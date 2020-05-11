Началось обращение Путина к нации в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин начал свое очередное выступление к россиянам по поводу продления режима самоизоляции на фоне распространения коронавируса. В обращении речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах поддержки граждан и экономики страны.

Это уже не первое обращение главы государства к народу, ранее он выступал 25 марта, 2 апреля и 28 апреля. Во всех случаях сообщалось о продлении режима самоизоляции на разные сроки, а также озвучивались меры поддержки малого и среднего бизнеса граждан, уделялось внимание ситуации в регионах.

Утром 11 мая российский лидер уже провел совещание РФ по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции с высшими должностными лицами субъектов РФ. Было поручено подготовить план постепенного снятия ограничений, введенных из-за пандемии. Также Путин заявил о необходимости развертывания полевых госпиталей для снижения темпов распространения заболевания.

Тем временем Россия заняла третью строчку в списке стран мира по количеству зарегистрированных случае заболевания. За последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса, общее число зараженных увеличилось до 221 тысячи человек. Больше пациентов с COVID-19 насчитывается только в США и Испании.