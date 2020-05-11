Готов на 96%: госпиталь в «Крокус Экспо» примет первых пациентов 12 мая

Госпиталь в «Крокус Экспо», где будет размещен филиал Красногорской больницы №1, начнет работу с 12 мая. Об этом рассказал «Звезде» главный врач медицинского учреждения Константин Соболев. Здесь будет оказываться помощь пациентам с коронавирусной инфекцией легкой и средней степени тяжести.

«На данный момент мы готовы на 96%, осталось подключить оборудование в нескольких реанимационных палатах. Также планируется открытие лаборатории, которая будет делать весь спектр анализов: биохимический, общий анализ крови, все, что нужно по стандартам оказания медицинской помощи данной категории пациентов», - отметил он.

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Также врач добавил, что к 17 мая планируется установка двух стационарных томографические установки. Проведение данной процедуры является одни из основных методов диагностики двусторонней пневмонии, которая возникает на фоне инфекции. Данной процедурой смогут воспользоваться пациенты при поступлении или выписке, уточнил Соболев.

«Все 940 коек оборудованы кислородом. Есть все необходимое, для того, чтобы пациенты получили качественное лечение», - заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать предложения о развертывании быстровозводимых полевых госпиталей для снижения рисков распространения COVID-19. Один из таких будет возведен в Белокаменке Мурманской области, где находится один из очагов заболевания.

По последним данным, в России выявили 11 656 новых случаев заболевания, общее число зараженных увеличилось до 221 тысячи человек. Таким образом, Россия вышла на третье место по количеству пациентов с COVID-19, обогнав Италию и Великобританию. Печальное лидерство принадлежит США и Испании.