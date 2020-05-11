В Кремле анонсировали новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит во второй половине дня в понедельник, 11 мая, с обращением к гражданам страны по поводу продления самоизоляции на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщили в Кремле.

В новом выступлении речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах поддержки граждан и экономики страны. Точное время обращения Владимира Путина к нации не указывается.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил о высокой ответственности глав регионов по борьбе с COVID-19. Президент обратился к политикам с просьбой выработать свои планы действий на период после 11 мая, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора.

За последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса. По данным оперштаба, 46,5% среди заболевших не имели клинических проявлений болезни. Наибольшее количество пациентов находится в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге.